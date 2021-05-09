شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستعد لعيد الفطر بأعمال النظافة والتعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الأحياء ومسؤولي قطاعات النظافة ومشرفي الإدارة الهندسية وكافة الإدارات المعنية، بحضور أشرف مصطفى سكرتير مدينة الأقصر، ومدير الإدارة الهندسية، لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد «لطفي» على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الشوارع بصفة مستمرة، حرصاً على سلامة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد رئيس مدينة الأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات، مؤكدا وقف الإجازات لمسؤولى الإزالات خلال فترة أيام العيد وقيام كل رئيس حي بالمتابعة على مدار اليوم لرصد وإزالة التعديات في المهد ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء فورا وتحرير المحاضر اللازمة طبقا للقانون.

وفي سياق متصل تم التنبيه على رئيس نقابة سائقي الحنطور بالأقصر بإلزام سائقى الحنطور، بوضع طعام الخيل داخل الجوال الخاص به والتأكيد على الالتزام بـ«حفاضات» خيول الحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيول على الطرق، وأنه من يخالف ذلك سيتم مصادرة العربة واتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتى ذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر.