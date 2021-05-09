شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تواصل حصاد القمح في مزارع قطاع الإنتاج بـ12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة بمتابعة بداية موسم الحصاد لمحصول القمح بمزارع قطاع الانتاج المنتشرة في 12 محافظة من محافظات الجمهورية، لتلبية إحتياجات السوق المحلية من التقاوي أو الأغراض التجارية مثل توريده لصالح وزارة التموين أو القطاع الخاص وضمن تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ برامج لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج في تصريحات صحفية اليوم الأحد انه تم تحقيق طفرة في إنتاجية المحصول من ناحية الكم والجودة، وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل زراعة القمح والإنتاج وصولا إلى التداول، سواء لأغراض إنتاج التقاوي أو الأغراض التجارية، وذلك في مزارع القطاع بمحافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر والوادي الجديد.

حصاد القمح

وأضاف «السباعي»، ان هذه الإنتاجية المتميزة التي أشاد بها السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ضمن حزمة من التكليفات برفع كفاءة الأصول التابعة لوزارة الزراعة، من خلال رفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية لرفع العائد من وحدة المساحة، مشيرا إلى إنه تم زراعة مساحة 4520 فدان في 12 محافظة تم حصاد مساحة 755 فدان حتى 5/5/2021 وجاري استكمال الحصاد في باقي المساحات.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج إنه من المقرر أن يتم تسليم القمح التقاوي إلى الادارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية والجمعية العامة للإصلاح الزراعي لطرحها للمزارعين خلال الموسم المقبل لإنتاج التقاوي المعتمدة الجاهزة للاستخدام الموسم الزراعي المقبل لمحصول القمح، مشيرا إلى إنه يتم تسليم القمح التجاري إلى شون البنك الزراعي والصوامع التابعة لوزارة التموين ضمن خطة الحكومة لاستلام القمح المصري.

وفيما يتعلق بزراعة الشعير في المزارع التابعة لقطاع الإنتاج أكد «السباعي»، إنه تم زراعة محصول الشعير سواء لأغراض إنتاج التقاوي أو الأغراض التجارية بمزارع القطاع بمحافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة والفيوم والاقصر وذلك في الأراضي الهامشية مع تحقيق أعلي إنتاجية من وحدة المساحة تناسب إحتياجات البلاد من محاصيل الأعلاف.

وشدد رئيس قطاع الإنتاج على إنه تم تنفيذ التوصيات الفنية لوزارة الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية من الشعير لتحقيق أهداف مزدوجة من تسويق المحصول سواء لتلبية إحتياجات صناعة الأعلاف أو تلبية إحتياجات وزارة التموين لتطبيق خطط خلط رغيف الخبز بإضافة نسبة من الشعير إلى القمح لتحسين الجودة وتقليل فاتورة إستيراد القمح خاصة لتلبية إحتياجات بعض الفئات الخاصة من مصابي «حساسية» جيولوتين القمح.