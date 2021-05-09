شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : حملة لرصد المخالفات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة حى بولاق الدكرور حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى لرصد المحال والمقاهى المخالفة لقرارات الغلق والإجراءات الاحترازية، الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق الحى، بعد ورود عدد من الشكاوى بوقوع عدد من حالات التجاوز.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على منع كافة التجاوزات واتخاذ قرارات حازمة حيالها وتوقيع العقوبات القانونية ضد أصحابها أو القائمين عليها بشكل فورى.