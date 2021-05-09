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الجيزة : حملة لرصد المخالفات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في بولاق الدكرور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة حى بولاق الدكرور حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى لرصد المحال والمقاهى المخالفة لقرارات الغلق والإجراءات الاحترازية، الخاصة بمنع انتشار فيروس بنطاق الحى، بعد ورود عدد من الشكاوى بوقوع عدد من حالات التجاوز.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على منع كافة التجاوزات واتخاذ قرارات حازمة حيالها وتوقيع العقوبات القانونية ضد أصحابها أو القائمين عليها بشكل فورى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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