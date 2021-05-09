شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى المنيرة يستأصل «تمدد شرياني» بالذراع لمريض فشل كلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنيرة العام من استئصال «تمدد شرياني» بالذراع لأحد مرضى الغسيل الكلوي، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد حسن وهبي استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية والدكتور أحمد عبدالسلام زكي والدكتور محمد فهيم أخصائيي الأوعية الدموية.

وقال الدكتور أحمد حسن إنه تم استئصال التمدد الشرياني بنجاح قبل حدوث أي مضاعفات كانت على وشك الحدوث، وأهمها النزيف أو الانفجار في حالة تعرض هذا التمدد لأي إصابة مباشرة .

وأشار إلى أن هذا النوع من الجراحات الدقيقة تم استحداثه مؤخرا بالمستشفى لخدمة مرضى الفشل الكلوي، وأن المستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال مثل هذا النوع من الجراحات.

ووجه الشكر للدكتورة سحر الريس رئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتور مصطفى زيكو استشاري التخدير الذي بذل جهدا كبيرا في تخدير المريض ولإدارة المستشفى التي وفرت المستلزمات اللازمة والبيئة المناسبة للنجاح تحت قيادة الدكتور محمد عزيز مدير المستشفى والدعم المستمر من الدكتور محمد شوقي رئيس القطاع الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة والدكتور كريم سلام وكيل المديرية القاهرة.