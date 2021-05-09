شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 48 رحلة لأوروبا على متنها 5033 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد على مدار 24 ساعة 48 رحلة جوية لوجهات أوروبية مختلفة نقل على متنها حوالى 5033 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن اليوم الأحد سير المطار 25 رحلة سفر على متنهم 2194 راكب إلى عدة وجهات منها لندن موسكو باريس فرانكفورت برشلونة بوخارست كييف أثينا ميلانو أمستردام ميلانو اسطنبول فيينا، كما استقبل مطار القاهرة 23 رحلة على متنهم 2839 راكبا على متنهم قادمة من لندن باريس موسكو فرانكفورت بوخارست ميلانو كييف أمستردام باريس ميلانو و فيينا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.