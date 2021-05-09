شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستمر فى صرف السلع المدعمة ضمن مقررات مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر مايو، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات لا تقل عن 20% وأنه يتابع يوميًا الكميات التى تطرح بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى جودة السلع المعروضة كما وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا.