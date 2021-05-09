شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية والشركة المصرية للتأمين التكافلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للتامين التكافلي لتمويل غرفة إقامة داخلية و عدد 4 غرف زيارة مريض ودعم التجهيزات الطبية لعدد 4 غرف بقسم العناية المركزة للأطفال

وأعرب "حسام علما "، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي عن سعادته وفخره بمشاركة الشركة في مشروع ضخم مثل مستشفى أهل مصر، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لعلاج الحروق وبالمجان، مؤكداً على إيمانه بمفهوم المسئولية المجتمعية وقيمتها في تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية بوجه عام.

بموجب هذا التعاون، تبرعت الشركة بمبلغ من المال للمساهمة في تجهيز إحدى غرف الإقامة الداخلية و عدد 4 غرف زيارة مريض ودعم التجهيزات الطبية لعدد 4 غرف بقسم العناية المركزة للأطفال.

وكانت قد وافقت اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية علي وضع آلية للتصرف في أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي، وذلك خلال اجتماعها بنهاية مارس الماضي و صرف 25 مليون جنيه من فوائض شركات التأمين التكافلي لدعم العمل الخيري.

من جانبها، أوضحت د. هبه السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن الضحية الواحدة تقضي أكثر من 40 يوم في العناية المركزة، مما يجعل هذه الوحدات مكوناً أساسياً في رحلة العلاج، وأعربت عن امتنانها وكافة القائمين على المشروع على مساهمة الشركة المصرية للتأمين التكافلي في دعم هؤلاء الضحايا من خلال هذا التعاون.

وأضافت: "إننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا إلا أن نشكر الشركة المصرية للتأمين التكافلي على دعمهم لنا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون منهم ومن غيرهم من المؤسسات للمساهمة في استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان".



