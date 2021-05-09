شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: إذا قرر الطبيب إفطار المريض عليه الامتثال ولا يحزن لأنه من قدر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه إذا قرر الطبيب إفطار المريض عليه أن يمتثل ولا يحزن لأنه من قدر الله، موضحا أن مرضى السكر 3 أصناف، حيث إن هناك إنسانا لديه سكر خفيف والصوم يكون بشهادة الطبيب فهو من يقول له إن الصوم لا يؤثر عليك كمريض سكر، حيث إن الصيام أو الإفطار للمريض يجب أن نرجع فيه إلى الطبيب حول الضرر المترتب على الصوم.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامج كتب عليكم الصيام، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على الشخص أن يصوم ولا يكون مبررا لمريض السكر الإفطار إذا لم يكن الصوم سيؤثر على صحته بالسلب، موضحا أنه إذا كان الصوم سيؤدى إلى ضرر ولكن ليس ضررا جسيما وهى المرتبة الثانية من مرضى السكر في هذه الحالة نسير مع الطبيب، حيث يرخص لك الإفطار إذا كانت هذه الحالة مستمرة في المرض، ولكن إذا صام فلا حرج عليه.

وتابع الدكتور شوقى علام، أن الحالة الصعبة التى يضر الصوم للشخص ضررا كبيرا فيجب عليه أن يفطر، فمريض السكر شديد الخطورة يجب عليه أن يفطر لأن حفظ النفس مقدم على العبادة، كما أنه إذا كان لا يستطيع الصلاة وهو واقف فيصلى وهو جالس، فالقصد في العبادة هو الامتثال.