"الآثاريين العرب" يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أدان الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي، مؤكدًا أن مخاطر المحاولات الإسرائيلية للنيل من الحرم القدسي هي مخططات معدة سلفًا وتقوم قوات الاحتلال بوضع السيناريوهات لتطبيقها في محاولات من أجل تقسيم الحرم القدسي.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان، اليوم، إن الاتحاد يناشد منظمة اليونسكو والمنظمات الإقليمية المعنية بالثقافة وحماية التراث الحضاري والإنساني وكذلك منظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني الدولي للتصدي للهيمنة الإسرائيلية على المقدسيين العُزَّل بمنعهم من إقامة شعائرهم بالمسجد الأقصى، بالإضافة إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بالدخول إلى المسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين العزل في مشهد مروع.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل من تكرار هذه الاعتداءات لم ولن يكون مبررًا لاستباحة التراث الحضاري الإسلامي بالقدس الشريف، مشيرا إلى أنه قد سبق وأصدر الاتحاد العام للآثاريين العرب بيانات يوضح فيها ويكشف كافة هذه المخططات الصهيونية للنيل من الأقصى، ويجب علينا أن نبطل كل هذه المحاولات العدوانية وفضحها أمام العالم.

وشدد على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة بمسئوليتها تجاه ما تقترفه إسرائيل في حق مقدساتنا وفي حق الشعب الفلسطيني.

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