​وزير الرياضة يعلن مشروع قانون جديد يحل أزمة أراضي مراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة، وحل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب فيها.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية والشبابية.

وقال الوزير، إنه اقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.

وتابع صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضي المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع وزير الشباب والرياضة، سيسمح القانون الجديد، باستبدال الأراضي المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها.

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