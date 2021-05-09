"المالية" و"التخطيط" توافقان على قانون "الأبنية الرياضية".. و"الشباب": يتطلب مزيدًا من الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال حسين، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، ونقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على إنهاء الكثير من تلك المشروعات، ما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

من ناحيته أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن هناك بعض القصور في إنهاء الأزمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القرى ومراكز الشباب، رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، لافتًا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الإسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبن حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة على قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددًا على ضرورة إنهاء تعدد جهات الولاية على أراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.

وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة إنشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويًا بدلًا من فكرة الإدراج في الخطة وعدم التنفيذ.