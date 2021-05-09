الأطباء والسائقون.. 12 مهنة محرومة من إجازة عيد الفطر (عام وخاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أيام قليلة ويبدأ عيد الفطر المبارك، حيث يعني كغيره من الأعياد الحصول على قسط كبير من الراحة، وإراحة الجسد من إرهاق الصيام، إلا أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الإجازات الرسمية بسبب طبيعة عملهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بمنح جميع العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر، لمدة 5 أيام، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة.

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الفئات المستثناة أو المحرومة من الإجازات، وذلك على النحو التالي:

الأطباء والممرضون بالمستشفيات

بحكم واجبهم المهني والإنساني لا يحصل الأطباء على أي إجازات رسمية بسبب عملهم على راحة المواطنين والتعامل مع أي طارئ من الممكن أن يحدث.

الجيش والشرطة

حوالي 90% من رجال الشرطة محرومون من إجازة عيد الفطر بسبب طبيعة وظيفتهم التي تضطرهم للبقاء في الشارع لفترات طويلة من أجل ضبط الحالة الأمنية والتصدي لأي تجاوزات من الممكن أن تحدث.

والشرطة النسائية من القطاعات المحرومة أيضا من إجازة العيد، حيث تنتشر في الشوارع والميادين من أجل التصدي لحالات التحرش.

عمال المخابز

تلقى المخابز إقبالا كثيفا للكثير من المواطنين أيام الإجازات، وخاصة الرسمية منها، لذلك من الصعب استمتاع أي عامل فيها بالإجازات مثل المواطنين.

عمال محطات البنزين

في الوقت الذي يذهب فيه المواطنين للتنزه ولقضاء أعيادهم مع أقاربهم وأسرهم، ينتظرهم العاملون في محطات البنزين لخدمتهم في الوقت الذي تفسد فيه رحلتهم بسبب انقضاء بنزين السيارة، فهم يتصفون بالاحترام والتقدير.

رجال الإسعاف

تتلخص مهنتهم في إنقاذ الأرواح البشرية، فلا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على قسط من الراحة، فمهنتهم تتسم بالإنسانية والإخلاص في العمل والضمير.

خدمات النقل والسائقون

أحد أهم أبرز الفئات التي تحرم من الاستمتاع بإجازة العيد، لمساعدة الآخرين في التنزه والانتقال للزيارة والعمل.

رجال الحماية المدنية

يتواجد رجال الحماية المدنية، لتأمين احتفالات المصريين خلال الأعياد، والاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات.

خدمات المياه والصرف

تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم، طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

خدمات الكهرباء

من الفئات المهمة المحرومة من إجازة عيد الفطر، تحسبا لأي طارئ يخص قطاع الكهرباء والإنارة وغيرها في كل بيت وشارع بمصر.

الصحفيون

مهنة الصحافة من المهن التي لا يحصل العاملون بها على الإجازات الرسمية، و يطلق عليها "مهنة البحث عن المتاعب"، وتشهد المحافظات العديد من الاحتفالات والأحداث خلال فترة الأعياد مما يُلزم الصحفيين بالتواجد من أجل متابعة الحدث.

صالونات التجميل

للعيد فرحة، خاصة عند النساء فهو من الأيام السعيدة التي تهتم فيها المرأة بإطلالة جميلة ومتألقة، ومن جانب آخر يفرض عمل فتيات الصالونات عليهن أن تكون أيام العيد وما قبلها أيام عمل متواصل قد يستمر منذ ساعات الصباح حتى اليوم التالي.