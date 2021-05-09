"غلق ميدان التحرير وبراءة 12 ضابط وأمين شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني ينفي انفجار خط غاز بشبرا الخيمة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من مزاعم بشأن حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية

حريق في مزرعة ماشية بالعياط

اندلع حريق في مزرعة ماشية بمركز العياط، جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مزرعة بقرية الناصرية.

إصابة ٣ أشخاص في انقلاب سيارة شركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط

أصيب سائق ومرافقاه إثر انقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بمركز العياط، جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بقرية بمها.

الداخلية تعلن غلق ميدان التحرير 9 ساعات وتحويلات مرورية لتسيير السيارات

أعلنت وزارة الداخلية، إغلاق ميدان التحرير من اليوم الأحد، الـ8 ليلًا، حتى الاثنين الـ5 صباحًا، وذلك لعمل إصلاحات في الميدان.

براءة 8 ضابط و4 أمناء شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ببراءة 8 ضباط و4 أمناء شرطة، بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث ثورة يناير عام 2011.

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين في واقعة "سيدة السلام"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، 3 متهمين بالسجن عشر سنوات، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد إمرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، وذلك في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة السلام المنتحرة".

مد أجل الحكم على شيري هانم وابنتها بقضية الدعارة لجلسة 13 يونيو

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة الدعارة والتحريض عليه، لجلسة 13 يونيو.



ضبط شخص جمع 2,5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، عن طريق شقيقه في الخارج، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.