إحالة صاحب مؤسسة مقاولات عرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة العامة صاحب مؤسسة للمقاولات والنظافة للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمه عرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب، مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر ضدهم وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليهم التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية كاملة دون فسخ التعاقد.

جاء ذلك بالقضية رقم 1676 لسنة 2020 جنايات المعادي المقيدة برقم 2162 لسنة 2020 گلي جنوب القاهرة، المقيدة برقم 709 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا المقيدة، برقم 96 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (إبراهيم. ع) 53 سنة، صاحب مؤسسة للمقاولات والنظافة، لأنه في الفترة من 10حتي 19 يناير 2020، بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرض ثلاثين ألف جنيه مصري، علي سبيل الرشوة، على رئيس حي السيدة زينب، مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة جمعها بنطاق الحي، بموجب تعاقد مبرم مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم يظل ذلك العقد ساريًا ويمكنه صرف مستحقاته، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه.