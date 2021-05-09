شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يدعو البرلمان العربي لعقد اجتماع طاريء لبحث أحداث القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، البرلمان العربي لعقد اجتماع طارئ لبحث تطور الأحداث في القدس المحتلة، والخروج بموقف مشترك وقرارات حاسمة إزاء «لاعتداءات الإسرائيلية السافرة»

وورد في طلب رسمي وجهه الحلبوسي إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، أن «وتيرة الاعتداءات الآثمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستيلائها على دور وأملاك المواطنين العرب تصاعدت، في مسعى منها لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية، وكذلك التجاوز على المصلين ومنعهم من أداء عباداتهم في مكان وزمان مقدسين عظيمين».

مجلس النواب العراقي يتضامن مع القدس

وأضاف الحلبوسي أن «غضب العرب والمسلمين وشرفاء العالم يتزايد في كل لحظة، مستنكرين هذه الممارسات العنصرية والاستيطانية الظالمة».

وتابع: «من موقعنا الرسمي کممثلين عن الإرادة الوطنية للشعب العراقي، فإننا ندين ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين دعم العراق للأشقاء في فلسطين وصمودهم البطولي، ومجددين موقفنا الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وأشار إلى أن «استمرار تجاوزات الكيان الصهيوني المحتل وضربه لكل قرارات الشرعية الدولية وانتهاکه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان يدعونا إلى تحمل مسؤولياتنا كبرلمانات عربية تمثل أماني وتطلعات أمتنا، باتخاذ موقف ينسجم مع حجم التضامن مع قضيتنا الأساسية».

ووصفت وزارة الخارجية العراقية الأحداث التي شهدتها القدس الليلة الماضية بـ«العدائية»، وأكدت تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني.

موقف دولي رافض

وتواجه إسرائيل إثر اعتداءاتها على المدنيين في باحات الاقصى انتقادات دولية؛ إذ دعت أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مساء السبت، إسرائيل إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف، في بيان مشترك.

ودعت الخارجية الأمريكية إلى وقف التصعيد بشكل فوري، وتجنب الأعمال الاستفزازية، مضيفة أن «ذلك يتضمن إخلاء المنازل في القدس الشرقية وهدمها وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأنشطة الاستيطان وجميع الأعمال الإرهابية».

كما أعلنت روسيا أنها تعتبر مصادرة الأراضي والممتلكات، في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية «أعمالا منافية للقانون الدولي».

وعلى الصعيد العربي، عقد السفير نزيخ النجاري، مساعد وزير الخارجية المصرية، اجتناعًا مع سفيرة إسرائيل بالقاهرة، أميرة أورون، في مشددًا على ضرورة احترام المقدسات وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وطالب الأردن، الذي يتولى الإشراف على المسجد الأقصى، السلطات الإسرائيلية بوقف فوري لـ «الاعتداءات البربرية على المصلين» في الأقصى، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية إن «ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية، من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان».

ويحتشد عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين، في المسجد الأقصى لإحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، لأداء الصلوات في مجمع الأقصى.

وأصيب 205 فلسطينيين على الأقل إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة الماضي مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.