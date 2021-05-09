شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يشكر «لعبة نيوتن» ويطالب الأزهر بإنشاء قسم للدراما لتمثيل الفتاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر لصناع العمل الدرامي «لعبة نيوتن»؛ لكونه يلقي الضوء دراميًا على مسألة في منتهى الخطورة وهي مسألة الطلاق عبر «الواتس آب».

وأوضح «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الدراما من أهم الوسائل التي تصحح الأوضاع والفتاوى الخاطئة في المجتمع، مناشدًا الأزهر بإنشاء قسم للدراما؛ لتدريب بعض الأزهريين المتمكنين على التمثيل لعرض الفتاوى بطريقة درامية، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة يحضرها 1000 شخص على الأكثر بينما المقطع الواحد يشاهده 20-30 مليون.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الواقع الذي ننكره على المسلسل أسوأ من ذلك بكثير، فيوجد بين فتاوى بعض المشايخ فتاوى تطليق وفتاوى للمحلل وفتاوي زواج القاصرات وختان الإناث، معقبًا: «العالم السفلي للفتوى موجود فيه أحناش»، منوهًا بأن الطلاق الشفوي أكذوبة وإسقاط هذه الأكذوبة مهمة المجتمع بأثره، ولا بد أن يتدخل القانون لحسم الطلاق الشفوي مثلما تم حسم زواج القاصرات بالقانون.