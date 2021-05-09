شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: التحول الرقمي أحدث تحولات جذرية في قطاعات اقتصادية مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن كثيرا من العادات تغيرت بعد تفشي فيروس كورونا، ومنها الصحية والاجتماعية، وأيضا السلوك المالي، واختيار أدوات جديدة أكثر كفاءة وأقل ضررا، حيث ارتفع الإقبال على المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

وأضاف «رشدي»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن ما عجزت عنه شركات القطاع الخاص في زيادة تبني المجتمع للحلول الذكية بشأن المدفوعات، عجلت به جائحة كورونا.

وأوضح أنه منذ ظهور الإنترنت والانتشار الكثيف للمعلومات، حدثت تحولات جذرية في قطاعات اقتصادية مختلفة بفعل التحول الرقمي، مثل الحوسبة السحابية التي ساعدت في تطور عالم البيانات.