شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: موسيماني معندوش فكرة ومدرب «هجاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكابتن رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي منظومة متكاملة تساعد على نجاح أي مدرب، مشددًا على أن البطولة النهائية للنادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك لا تُحسب لموسيماني، معقبًا: «الاهلي كسب بضربة حظ.. كان في نية خالصة في النادي الأهلي ولعيبة نيتها وحشة في الزمالك».

وأضاف «عبدالعال»، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن انتصارات الأهلي لا تحسب لمدربه الجنوب افريقي موسيماني، منوهًا على أنه لم يخطئ في مهاجمة أداء مدرب الأهلي موسيماني، متابعًا: «أول واحد قولت موسيماني معندوش فكرة وهجاص».

وأوضح أن مروان محسن أداءه غير جيد في النادي الأهلي، كما أنه يجلس لمهاجمي النادي الأهلي الأخرون، مشيرًا إلى أنه غير موفق في تسجيل الأهداف منذ 5 سنوات، وأداءه مع النادي الإسماعيلي يختلف عن الأهلي والزمالك، متابعًا: «أنا مش في مستشفى.. إصاباته كتير، مروان حمدي شبيه مروان محسن».