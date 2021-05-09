شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الزواج العرفي «زنا».. والشريعة لم تمنع زواج القاصرات والقانون حرمه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك بعض الأمور التي سكتت عنها الشريعة الإسلامية إما لاندراجها تحت قواعد عامة نظمتها الشريعة، أو أنها متروكة لأحوال المجتمع والتغير العرفي والظرفي للمجتمع.

وأوضح «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»، الأحد، أن الشريعة فتحت بابا عظيما يسمى الاستصحاب والاستحسان ومراعاة العرف ودفع الضرر وسد الذرائع، والتي يعلمها الأزهريون فقط، مستدلًا على ذلك بحديث الرسول (ص) «عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ عنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا».

وتابع: «لا توجد آية قرآنية أو حديث أو أي شيء في الشريعة يحرم الرق وملك اليمين، بينما الرق تم تحريمه بالقانون»، مشددًا على أن القانون يحكم في المسائل التي سكت عنها الشرع، وأوضح أن الشريعة لم تحرم زواج القاصرات وكان مسكوت عنه، ولكن القانون حرم ذلك وأصبح حراما وجريمة، منوهًا بأن الزواج العرفي يعتبر زنا لكونه لا يخضع لطائلة القانون.