شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار رعدية وذروة الحرارة بين 2 ظهرا و 4 عصرا.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة غدًا الإثنين بشكل عام على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتوجد فرصة لسقوط الأمطار ببعض المناطق، كما يتوقع وجود نشاط للرياح على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الغربية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا جنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويتحول ليلاً ليصبح لطيفا على السواحل الشمالية ومعتدلا على باقي الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار تصبح رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الغربية، وتكون سرعة الرياح على السواحل الشمالية 18 عقدة واتجاهها شمالية غربية، و17 عقدة على شمال الصعيد واتجاهها شمالية غربية، و15 عقدة على القاهرة الكبري واتجاهها شمالية غربية، بينما تكون 10 عقدة على جنوب الصعيد واتجاهها شمالية شرقية.

وتكون حالة البحر المتوسط غدًا معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 متر و3 أمتار، واتجاه الرياح بين شمالية غربية وشمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

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حالة الطقس في القاهرة غدًا

تنخفض درجة الحرارة 6 درجات في القاهرة غدًا الإثنين وتصل إلى 35 درجة للعظمى مقابل 41 درجة اليوم الأحد، وتنخفض الصغرى إلى 18 درجة مقابل 24 درجة اليوم، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وتتراوح ذروة الحرارة بين الساعة 2 ظهرًا والساعة 4 عصرًا.

توقعات حالة الطقس غدًا في الإسكندرية

وتنخفض درجة الحرارة 3 درجات في الإسكندرية غدًا الإثنين لتصل العظمى إلى 27 درجة مقابل 30 اليوم، وتنخفض الصغرى من 20 درجة اليوم إلى 18 درجة غدًا الإثنين، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدا 30 درجة مئوية، ويكون الشعور بذروة درجة الحرارة في الفترة بين الساعة الواحدة ظهرًا والثانية ظهرًا.

أحوال الطقس غدًا في أسوان

تستقر درجات الحرارة غدًا العظمى الصغرى في أسوان غدًا لليوم الرابع عند 40 درجة مئوية للعظمي و28 للصغري، كما تستقر درجة الحرارة المحسوسة أيضًا 45 درجة مئوية، وتكون ذروة درجة الحرارة بين الساعة الثانية ظهرًا والرابعة عصرًا.

درجات الحرارة في مصر غدًا الإثنين

توجد 4 مناطق في مصر غدًا هي الأعلى في درجات الحرارة في مصر وهي أسوان والأقصر والوادي الجديد وإدفو، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 35- 20

درجة الحرارة في الإسكندرية 27- 18

درجة الحرارة في طنطا 34- 19

بلطيم 27 – 18

شبين الكوم 35-20

دمنهور 35 – 19

بورسعيد 27-19

المنصورة 35-20

السويس 36-21

دمياط 26- 18

الزقازيق 35-20

الغردقة 38- 26

الإسماعيلية 35-20

شرم الشيخ 38- 25

العريش 28-19

درجة الحرارة في أسيوط 39- 24

بنى سويف 38-23

الفيوم 38-26

المنيا 39- 24

درجة الحرارة في الأقصر 44- 28

درجة الحرارة في سوهاج 42- 25

درجة الحرارة في أسوان 44- 28

درجة الحرارة في قنا 43- 26

ادفو 44- 28

أبوسمبل 42- 27

الوادي الجديد 44- 27

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