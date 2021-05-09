شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: لا يليق بالصائم أن يشهد زورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا يليق بالصائم أن يشهد بالزور.

وتابع المفتي في لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج كُتب عليكم الصيام المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن الرسول يحذر بقوله: (مَن لم يَدَع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة أن يَدَع طعامه وشرابه).

وأضاف أنه من التناقض أن يقبل الصائم على شهادة الزور وكتمان الحقيقة، والشهادة فلا يشهد المسلم إلا إذا علم باليقين وكأنه يشاهد الشمس وعليه أن يبادر بالشهادة بالحق.