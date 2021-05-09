شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة «بكتل» الأمريكية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس قطاع البنية التحتية بشركة «بكتل» الأمريكية للإنشاءات «شون كني»، وعددا من مسؤولى الشركة، حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة «بكتل»، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذي يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلى أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اهتمام الحكومة بمناقشة أوجه التعاون التي اقترحتها شركة «بكتل» الأمريكية، والتي تضمنت التعاون في مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق، وإدارة المدن الجديدة.

من جانبه، أعرب «شون كني» رئيس قطاع البنية التحتية بشركة «بكتل» الأمريكية للإنشاءات عن سعادته بالتواجد في مصر في أول زيارة له لهذا البلد المحورى، معرباً عن تحمسه للعمل مع الجانب المصري في المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً، لاسيما الخط السادس لمترو الأنفاق، مؤكداً أن ذلك سيكون بمثابة انطلاقة لتوسيع أطر التعاون مع شركته لتنفيذ مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن تحمسه للتعاون في مجال إدارة المدن الجديدة، مشيراً إلى الخبرة الكبيرة والمتميزة التي تتمتع بها شركته في هذا المجال.

ورحب رئيس الوزراء، بالتعاون مع شركة «بكتل» لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، كما أوضح أن شركات الإنشاءات المصرية، اكتسبت خلال الفترة الماضية خبرات متميزة في تنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن لشركة بكتل الاعتماد على تلك الشركات في أعمالها ومشروعاتها، كما أن الدولة المصرية تتجه حالياً إلى توطين الصناعة، والاعتماد بشكل كبير على المكون المصري في تنفيذ المشروعات لتحقيق استدامتها، مع الاستمرار في الاستفادة من الخبرات الأجنبية الفنية في المجالات التكنولوجية والإلكتروميكانيكية والاشارات وغيرها.

وشدد على أن التوصل إلى شروط اتفاق واضحة وفقاً لهذا التوجه، من شأنه تيسير إتمام هذا التعاون، وذلك على غرار الشراكات التي نفذتها مصر مع الشركات الأجنبية في مشروعات مهمة أخرى، مثل الخط الرابع لمترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، وغيرهما.

أما فيما يتعلق بالتعاون في إدارة المدن الجديدة، أشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الجهات المصرية المعنية تتولي حالياً تخطيط وإدارة المدن الجديدة، ورحب بالاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، والعمل على دراسة مقترحاتها ذات الصلة مستقبلاً.

من جانبه قال «شون كني» إن بكتل تحترم توجه الدولة الرامي إلى توطين الصناعات المتطورة في مصر، كما تتمتع الشركة بالخبرة التي تمكنها من تقديم عرض تنافسي يحقق للجانب المصري ما يصبو إليه.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس الوزراء الجانبين المصري والأمريكي، لعقد مزيد من الاجتماعات الفنية لبلورة تصور نهائي لهذا التعاون، والاتفاق على التفاصيل الفنية والمالية للعروض المقترحة، حتى يتسنى النظر في إمكانية تدشين هذا التعاون في القريب العاجل.

اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي شركة بيكتل