شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 1210 مرضى في قافلة طبية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية علاجية، بقرية منشية المصري، يومي 8 و9 مايو الحالي، في إطار مبادرة «حياة كريمة» للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن عدد المترددين على القافلة خلال اليومين بلغ 1210 مرضى، وتلقوا جميعًا الخدمات الطبية والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات، التي بلغ عددها 12 تخصصا (الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والأنف والأذن وعمل التحاليل والأشعة اللازمة لتشخيص المرضى)، علمًا بأنه تم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة، كما تم عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين عليها لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين.