شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان : توقيع الكشف المجاني على ( 2450) مواطن خلال القوافل الطبية بمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، عن تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني في الجُزيرة وغرب سهيل بمدينة أسوان، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2450 مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي .

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.