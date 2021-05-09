شكرا لقرائتكم خبر عن «فتح ساحة أبو الهول استثنائيا».. وزير الآثار يلتقي الأمريكية جلوريا والكر أثناء تحقيق حلمها بزيارة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم على لقاء الأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبوالهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

من أمام تمثال أبوالهول، تبادل وزير السياحة والآثار وجلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل. ومن جانبها، أعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها. وأصرت على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبوالهول.

خلال اللقاء، وجه الوزير سؤالاً الأمريكية عما إذا كانت ستقوم بزيارة صعيد مصر حيث أجابت أن البرنامج السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك، وقدم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتى ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة. ورحبت جلوريا والكر بالعرض، ووجه الوزير أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها هي وعائلتها إلى مصر ليوم واحد تقوم خلاله بزيارة الأقصر.

في نهاية اللقاء، أهداها وزير السياحة والآثار مستنسخ للإلهة ماعت إلهة العدل والحقيقة لتضعها ببيتها في فيلادلفيا ليذكرها دائما بزيارتها لمصر وبأنها قامت بتحقيق حلمها. كما تمني لها قضاء رحلة ممتعة في مصر تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وحرص على مرافقة الأمريكية جلوريا والكر خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين يرافقون السيدة الأمريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم ٥ مايو وحتى انتهاء الزيارة وعودتهم إلى بلدهم لتسهيل زيارتهم لمصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة.

بدأت أمس الأمريكية زيارتها إلى مصر من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها. فعلى مدار الفترة القلية الماضية كانت جلوريا والكر محط أنظار العالم حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة. ومن المقرر أن تستغرق رحلة جلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.