شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المديرية للتنسيق بين مديرية الزراعة بالفيوم ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، بحضور المهندس أيمن نعمان مدير عام إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية والمهندس سمير صبرى على مسؤول مراكز تجميع الالبان بالمديرية وممثلي مديرية الطب البيطرى الدكتور أيمن محمد عادل وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتورة مروة صلاح محمد مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة.

ناقش الاجتماع عدة نقاط منها مناقشة ماتم متابعته من مراكز تجميع الألبان محافظة الفيوم والمعوقات التي تقف امام بعض المراكز بخصوص الدخول في منظومة التطوير وبدء تنفيذ ما ورد من وزارة الزراعة من المنسق العام لمراكز تجميع الالبان الدكتور عبدالرشيد غانم بخصوص نماذج تجميع الالبان بغرض التطوير والتنبيه على أصحاب مراكز تجميع الألبان بضرورة الانضمام إلى منظومة التطوير للصالح العام من خلال إنتاج لبن نظيف وصحى للمواطن .

قال وكيل الزراعة، إنه تم التأكيد على الانتهاء من المطلوب قبل يوم 20 مايو 2021 ، والبدء الفورى في توزيع المهام على مديرى الإدارات الزراعية والبيطرية بكل مركز بخصوص البيانات المطلوبة الخاصة بمراكز تجميع الالبان وأشاد بالمجهود المبذول لكل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين القائمين على مراكز تجميع الألبان ابتداء من المديريات وانتهاء بالجمعيات الزراعية والواحدات البيطرية، التى يعمل من خلالها البعض إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء نظرا لقلة عدد الموظفين بعد إحالة الكثير إلى المعاش وقلة الإمكانيات المتاحة وقلة وجود وسيلة مواصلات وضرورة تحفيز هؤلاء. واختتم الاجتماع على أن يتم عمل غرفة عمليات مشتركة وتظل اللجنة في انعقاد دائم وعمل اجتماعات طارئة عند اللزوم .