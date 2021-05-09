شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة للقلق بالقدس.. وزارة الخارجية تستدعي السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا اليوم مع سفيرة إسرائيل بالقاهرة أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على كل النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أمس الأول الموافق ٧ مايو الجاري بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

وطُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.