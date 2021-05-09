شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: حملات لتطببق إجراءات الدولة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة الحملات الميدانية المكثفة بجميع مدن وقرى المحافظة، لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهي والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا.

وكلف المحافظ نائبيه الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان بالمرور الميدانى بمدينتي إدفو والرديسية، للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية، وتم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة.