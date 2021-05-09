شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد للمواطنين: ابعدوا عن التكدس ولا تخرجوا إلا للضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات كورونا المستجد.

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات الجاري تنفيذها، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، كما تابع الإجراءات المتخذة من كل الأحياء لتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات كإجراء احترازي لمواجهة كورونا ومنع أشكال الاحتفالات والتجمعات، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة ليلا ونهارا للحفاظ على السلامة العامة وتطبيق الإجراءات الوقائية، كما أشاد بالتزام العديد من أصحاب المحال في الأحياء بالغلق في المواعيد المقررة، مؤكدا على ثقته في وعى المواطن البورسعيدي.

وناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق قرارات مجلس الوزراء من أجل الصالح العام والخروج من هذه المرحلة بسلام، خاصة مع استقبال عيد الفطر المبارك، مجددا مناشدته اتباع وسائل السلامة العامة وارتداء الكمامات الطبية والبعد عن التكدس في الأسواق، وعدم الخروج إلا للضرورة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لفرض الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال هذه المرحلة.