شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشدد على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسوان، الأحد، انتشارا واسعا لفرق التطهير والتعقيم بجميع المنشآت الحكومية والسياحية ومواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية ودور العبادة والشوارع والأسواق والأندية ومراكز الشباب والنقابات ومكاتب البريد والبنوك.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية العمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل المواقع المستهدفة، طبقاً للخطة الموضوعة لمواجهة انتشار الموجه الثالثة لفيرس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ أسوان بروح التكاتف والتلاحم لكل الجهات التنفيذية والكيانات السياحية والمجتمع المدني لمشاركتهم الجادة لمجابهة جائحة كورونا، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والزائرين للمحافظة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في أعمال الرش والتطهير والتعقيم بجميع المدن والمراكز والمنشآت والأماكن التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة، الأمر الذى يتطلب زيادة الوعي لدى المواطن الأسواني لمساندة هذه الجهود التي تصب في النهاية لحمايته من الإصابة بهذا الفيروس.