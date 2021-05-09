شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب الحجز لمشروع إسكان الشباب بمدينتى السادات والعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية والعاشر من رمضان محافظة الشرقية للجمهور من جميع المحافظات اعتبارا من 1/6/2021 وحتى 30/6/2021 عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز من مبلغ وقدره 15000 لنموذج رقم (2) ومبلغ وقدره 20000 لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ وقدرة 300ج ثمن كراسة الشروط.

وناشدت الهيئة من يرغب فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الآتى:-

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500ج للاعزب

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج

4- اصل ايصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )

5- صورة ايصال جدية الحجز

6- كراسة الشروط

وأعلنت هيئة الأوقاف المصرية، مد فترة سداد باقى المقدمات للذين منطبق عليهم الشروط وزارة الاسكان والسادة العاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م.