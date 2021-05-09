شكرا لقرائتكم خبر عن وقف قداسات كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل لآخر مايو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية أنه بالتشاور مع الآباء كهنة الكنيسة قرر وقف قداسات الشعب حتى آخر مايو بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بطوسون، وذلك نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا الفترة الحالية، وحرصا على سلامة المواطنين.



بيان الكنيسة

وأكد البيان على استمرار صلوات الأكاليل والخطوبات المحجوزة مسبقا بحد أقصى 40 فرداً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن صلوات الجنازات ستكون كتعليمات قداسة البابا "الصلاة بالمدافن أو بالفناء الخارجى بالكنيسة".

وفى سياق متصل، كان البابا تواضروس الثانى أكد فى إحدى عظاته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية على أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال قداسته: "نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذى أصاب عشرات الملايين هو الكمامة وغسل اليدين والبعد عن الزحام ونجلس في مكان جيد التهوية ويكون طعامنا صحي ولا تتهاون وصلي من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس ومن أجل المرضى الله يشفيهم، الحياة غالية فانتبه، سوف نصلى الآن الساعة الثانية عشر ونلتزم بأماكنا حتى نهاية الصلوات ونصلي من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة".