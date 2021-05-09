شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: دول عربية تستعين بالتجربة المصرية لجذب الجامعات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه من المستهدف أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة 8 أفرع لجامعات أجنبية، مشيرا إلى أن هناك 4 أفرع بدأت العمل بالفعل، وأنه من المقرر أن تدخل الجامعة الخامسة الخدمة خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن قانون إنشاء أفرع لجامعات أجنبية فى مصر تم إعداده بعناية وبشكل يحافظ على الهوية المصرية، مؤكدا أن هناك دول عربية وخليجية تستعين به لإعداد تشريعات مماثلة لجذب الجامعات الأجنبية لها.

وأشار عبد الغفار، إلى أن هذا التوجه إنما يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التى ترتكز على التوسع فى التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبرتها فى إنشاء جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتوفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أحد أهدافها وهو وضع مصر على الخريطة العالمية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى جذب الجامعات الأجنبية لافتتاح أفرع لها، وعرض ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع والمستهدف الانتهاء منه خلال الفترة القادمة.

وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى) والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.