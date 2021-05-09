شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. لا تحورات لكورونا فى مصر والوضع الوبائى مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: لا تحورات لكورونا فى مصر والوضع الوبائى مستقر.. وزيرة الصحة: تصنيع اللقاح الروسى بفاكسيرا نهاية العام الجارى و2 مليون جرعة من اللقاح الصينى بمصر الشهر المقبل



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لا تحورات لكورونا فى مصر والوضع الوبائى مستقر.. وزيرة الصحة: تصنيع اللقاح الروسى بفاكسيرا نهاية العام الجارى و2 مليون جرعة من اللقاح الصينى بمصر الشهر المقبل





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