شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 319 مشروعا بتكلفة 1.7 مليار جنيه كمرحلة أولى لخدمة أهالي زفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لـ (٣١٩) مشروعا بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه بجانب (٩٠) مشروعا سيتم البدء فيهم قريباً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ورؤساء ومديري الشركات والهيئات المشاركة في تنفيذ المبادرة بمركز زفتى وجهاز تعمير الساحل الشمالي.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مشروعات قطاع مياه الشرب والبالغ عددها (١١٧) مشروع بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، حيث تم نهو (٦) منهم وجاري العمل في الباقين، ومن المقرر الانتهاء منهم في ١٨ / ٧ القادم، كما ناقش المحافظ الموقف الحالي لعدد (٦١) مشروع في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه حيث تم البدء في (٥٨) منهم، وتم نهو مشروع مد تدعيم شبكات صرف صحى قطر ١٠ بوصة بطول ٧٠٠ متر طولي بقرية كفر الجنيدي التابعة للوحدة المحلية بسندبسط.

وناقش المحافظ مع مديرية الري الموقف التنفيذي لعدد (١٣) مشروع في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه، حيث تم نهو تبطين ترعت ميت الحارون التابعة للوحدة المحلية لتفهنا العزب وترعة الدمنهورية التابعة للوحدة المحلية بالغريب بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وجاري العمل في (١١) مشروع آخر.

كما طالب رحمي بسرعة الانتهاء من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي البالغ عددها (٥٤) مشروع بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه، حيث تم البدء في (٦) مشروعات بقرى سندبسط، تفهنا العزب، نهطاي، الضبابشة، كفر الدغايدة وكفر دمنهور القديم.

واخْتُتِمَ بمناقشة مشروعات قطاع التعليم، حيث يتم تنفيذ (٧٤) مشروع تعليمي ما بين إنشاء جديد أو تطوير أو إضافة مباني ملحقة، بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مدرسة الشهيد الحسيني محمد عجاج بقرية سندبسط.