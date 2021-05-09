شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعتمد موعد إمتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء الامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق ٥ يونيو ٢٠٢١ ، وفقاً لنتيجة الاستطلاع الذي اختار المشاركون به هذا الموعد بنسبة إجمالية بلغت ٦٢٪.

ويطمئن المحافظ جميع الطلاب وأولياء الأمور لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس واللجان، للحفاظ على سلامة الطلاب، متمنياََ لهم النجاح والتوفيق.

جاء ذلك بناء على نتيجة استطلاع الرأى الذي أجريّ لتحديد موعد امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، واستجابة لشكوي الطلاب وأولياء الأمور من الموعد المقرر.