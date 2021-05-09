شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا أون لاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الدراسات العليا، ولجنتي المكتبات الجامعية والمكتبية المركزية، برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة أون لاين.

وأكد القاصد، إلى أن لجنة الدراسات العليا ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الحالي والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا، كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا

وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.