شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 233.5 كيلو كعك فاسد في حملات مكثفة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستكمالا للحملات المكثفة خلال شهر رمضان والإستعداد لعيد الفطر المبارك لضمان غذاء سليم وأمن للمواطنين؛ استمرت الحملات المكثفة من قبل إدارة مراقبة الأغذية بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام، بتشديد الرقابة وإحكام المتابعة على الأسواق الغذائية والأفران ومنافذ توزيع كعك العيد.

وأسفرت جهود الحملة عن المرور على 184منشأة وسحب 195 عينة من الكعك ومواد غذائية أخرى وإعدام 233.5 كجم وتحرير 131محضر مخالفة ومخاطبة الجهات المسؤله بتوصية للغلق ل 10 أماكن تدار بدون ترخيص .

ومن جانبها، أكدت وكيل الوزارة أن الحملات مستمرة وأنة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين والمتلاعبين في السلع الغذائيه حفاظا علي صحة المواطنين.

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