شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن قرية سنهور بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن قطع مياه الشرب عن قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس غدا الإثنين، لمدة ١٢ ساعة، ابتداء من الساعة الخامسه صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الصيانة لخط مياه الشرب الناقل البالغ قطره ٥٦٠ مم.

وتناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة مرة أخرى .كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لاهالى القرية لسد احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أعمال الصيانة.