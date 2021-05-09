شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، بأنه تم الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك على شاشات المتخصصة حيث تعرض قناة نايل سينما على مدار أيام العيد في الساعة ١١:٣٠ مساء أفلام: غبي منه فيه والمصلحة وبنات العم. كما تعرض قناة العائلة في العاشرة مساء يوميا خلال أيام العيد مسرحيات الهمجي وإنها حقا عائلة محترمة وشاهد ماشافش حاجة.

وتعرض نايل كوميدي في الحادية عشر مساء يوميا مسرحيات حزمني يا ولعبة الست وسك على بناتك.

أما قناة نايل لايف فتعرض في سهرتها يوميا على مدار ثلاثة أيام مسرحيات العيال كبرت وراقصة قطاع عام وشارع محمد على.

أما قناة ماسبيرو زمان فتعرض أول ايام العيد فيلم واحده بواحدة وثاني ايام العيد فيلم سي عمر ومسرحية الدلوعه، وقي ثالت أيام العيد تعرض فيلم ابن حميدو.