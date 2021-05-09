شكرا لقرائتكم خبر عن رياح رملية وأمطار تهب على مدن وقري المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبت رياح رملية «خماسين»، وسقطت أمطار، وسمع دوي رعد، فوق العديد من مدن وقري المنيا ضمن موجة التقلبات المناخية، التي تشهدها البلاد.

وأعلنت غرف الأزمات بالمحافظة حالة الطوارئ لرصد أي توابع لتلك التغيرات المناخية، وحركة سير السيارات بالطرق السريعة.

وطالب المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المدن والقرى باليقظة ورصد أي حوادث آو توابع لتك التقلبات، ورفع درجة الاستعداد بقطاعات الصحة والخدمات.