شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتوعية المواطنين حول كيفية مواجهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، لاقتا إلي أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مسؤولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والري، ومأمورية الضرائب والمجالس المحلية بالمحافظة، قامت بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية والرسائل الصحية والتثقيفية لتوعية المواطنين صحيا.

وأضاف أن الهدف من تلك الحملات هو توعية المواطنين والعاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات، والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، حول كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وكذلك تقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها، والتأكيد علي الإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد علي ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما يتم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، ناهيك عن لصق اللافتات والملصقات التوعوية، والتأكيد علي أهمية تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.