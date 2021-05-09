شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، أعمال توسعة وتطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه الهجان بسرعة اعتماد الرسوم الهندسية، وضرورة توسعة الطريق، ومراعاة تحقيق السيولة المرورية والمظهر الجمالي، والتنسيق مع السكة الحديد وجهاز التنسيق الحضري لسرعة تنفيذ المشروع ضمن أعمال تطوير مدينة بنها.

كانت المحافظ بدأت الأسبوع الماضي، تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

الجدير بالذكر أنه تم البدء في أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هي ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية في ميادين المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميدان محطة القطار بمدينة بنها