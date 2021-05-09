شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عمداء بنها يناقش استعدادات الكليات لامتحانات نهاية العام الدراسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة بنها، اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

ناقش المجلس، استعدادات إمتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021، والتي من المقرر ان تبدأ خلال شهر يونيو وخطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.

واكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على الاستمرار في رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووجه «الجيزاوى»، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات، وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة خلال أعمال الإمتحانات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة البدء في إعداد جداول الامتحانات في اسرع وقت واعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

وأشار إلى تقسيم الطلاب على 3 فترات طوال اليوم في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا اعادة هيكلة المقررات الدراسية المتبقية مع تكثيف الإعتماد على التعليم الإلكتروني في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب بما يقلل الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعى.