شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، حالتين إيجابيتين و9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 427 حالة، بجانب تسجيل 9 حالات شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2522 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 161منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 16حالة تحت الحجز بالمستشفيات و58 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.