شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد: لأول مرة يتم اختيار وتدريب مهندسين طبقا لمنهج علمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس مصطفي أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد، خطة تطوير أداء الهيئة والخدمة المقدمه للجمهور، مؤكداً أنه منذ توليه منصب رئيس هيئة السكة الحديد، حرص على إعداد تقرير كامل بمشاكل هيئة السكة الحديد، وحصر الحوادث خلال الـ 12 سنة الماضية والأسباب التي أدت لوقوعها، موضحا أن العنصر البشري كان له دور كبير في تلك الحوادث.

وقال أبو المكارم خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه من هذا المنطلق تم وضع خطة لتدريب وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكليف لجنه لدراسة الأعطال منذ يناير وحتى الآن، والوقوف على نقاط الضعف والقوة والتعامل معها والأعطال والحوادث البسيطة.

وأضاف أبو المكارم، أنه تم وضع خطة لتحسين الاصول الثابته والمتحركة، حيث تصل الاصول الي 225 مليار ثابته ومتحركة ، من اول السور الي القضبان والجرارات الجديدة ، واصلاح القديمة، قائلا : لم نترك عنصر الا وتم حصرة .. و العنصر البشري هو اهم شيء ولاول مرة يتم اختيار وتدريب للمهندسين طبقا لمنهج علمي وبالتالي سيتم تغير خريطة العماله في هيئة السكة الحديد ، مضيفا ان خلال الفترة القادمة سيتم الاستعانه بشركات للعمل في السكة الحديد .

ومن جانبه طالب النائب علاء عابد، باطلاع اللجنه علي خطة الهيئة لتطوير وتدريب العنصر البشري، وتسأل عن الخطة الزمنية للتدريب ، ودور السكة الحديد لتنظيم عمل الشركات التي ستتعامل مع هيئة السكة الحديد وهل سيختصر دور الهيئة علي تنظيم العلاقه بين الشركات .

كما تساءل عابد عما إذا كان سيتم تخصيص السكة الحديد ، خاصه ان السكة الحديد هيئة خدمية ، وبالنسبة للتدريب المرتبط بالجيل الرابع والخامس ، هل المدربين حصلوا على دورات في الخارج يدربوا عليها العاملين.

ومن جانبه اكد رئيس هيئة السكة الحديد، انه سيوافي اللجنه بتقرير عن خطة تدريب العنصر البشري خلال اسبوعين ، اما بالنسبة السكة الحديد مفيش تخصيص للسكة الحديد ، ولكن هناك شركات ستدخل للعمل لتطوير الاداء وسيتم تحديد دور كل شركه ، وادارة وتشغيل ، نظم الجودة ، هناك بنود تدريب خارج وداخل مصر ، وبالتالي نضمن تشغيل نظم حديثة ، المورد بيدخل معنا دعم فني واشراف لمدة لا تقل عن 15 سنة.