شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تصرف تعويضات مالية لسكان مسار محور مسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال تعويضات الأسر بشارع المشروع بالمطرية ضمن خطة إخلاء مسار محور مسطرد الجديد الجارى تنفيذه شرق القاهرة، حيث واصلت لجان الحصر والتعويضات عملها بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية.

ومن المقرر أن يتم فتح محاور وربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنه الى ميدان رنين، بمسار محور مسطرد، وتواجدت اللجان لاستلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها والتى سيتم إزالتها .

وتنفذ الدولة محور مسطرد، وتكمن أهميته الكبيرة فى ربطه بين عدد كبير من الطرق الرئيسية، ليحدث انفراجة كبيرة فى حركة والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبرى عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوي.

ويحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.