شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينصح بشراء تكييف بقدرة مناسبة لخفض الفاتورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو ينصح فيه المواطنين بضرورة شراء تكييف الهواء مناسبا لمساحة الغرفة وبقدرة مناسبة لضمان تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

وهناك بعض النصائح الهامة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف ، التى أعلنتها وزارة الكهرباء لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية و الحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالاتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التأكد من غلق كافى النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.