شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعتذر عن تأخيرات قطارات السكك الحديد بسبب أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية بشأن تأخير قطارات السكك الحديدية والتى تحدث حالياً وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجارى تطويرها وهى خط القاهرة / الإسكندرية وخط القاهرة / اسوان وخط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وقالت إنها تحدث نتيجة العوامل الآتية:

1- استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الاشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والامان عليها والذى من المخطط الانتهاء منها فى ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الاسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100% كما سيتم الانتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة / اسوان حيث سيتم الانتهاء من قطاع بنى سويف / نجع حمادى فى نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل فى قطاعى القاهرة / بنى سويف و نجع حمادى / اسوان

2- ارتفاع درجة الحرار خلال فصل الصيف والذى بدأ بموجات شديدة الحرارة والتى تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات .

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه من المتوقع ان يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بانكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالى دخول مناطق وابراج الاشارات فى الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.

وطالبت وزارة النقل المواطنين مراعاة هذه الظروف الخارجة عن ارادتها والاجراءات التى يلزم لوزارة النقل اتخاذها بشان تجديد السكة وتحديث نظم الاشارات على الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط .