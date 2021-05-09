شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة البساتين وتنفيذ محور شينزو آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إخلاء العقارات بمسار توسعة الطريق الدائرى، حيث أشرف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى وقسم شرطة البساتين على أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان، كما تم رفع المرافق .

وتستكمل محافظة القاهرة إزالة 390 عقار لتوسعة الطريق الدائرى بالبساتين جنوب القاهرة، وذلك بعد قيام الأجهزة التنفيذية بالقاهرة الكبرى حصر العقارات والمنشآت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائرى، تمهيدا لإزالتها وتعويض السكان ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى، وتم تعويض 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، أما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محل والورش 136 ورشة، ويتم تعويضهم بالتنسيق مع وزارة النقل.

وبلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه"، كما يتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتى تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويتم فتح حساب بنكى لتحويل قيمة التعويضات عليه، حيث أخطرت محافظة السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التى تشهد أعمال توسعة، والتى تستلزم إزالة، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى.

وتبلغ تكلفة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، 7.3 مليار جنيه، وتشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و 7 حارات فى كل اتجاه.

كما واصلت المحافظة أعمال إزالة العقارات الواقعة بمسار محور شينزو آبى، المار بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، شرق مدينة نصر، كما يتم نقل السكان وحدات سكنية بديلة مفروشة بمشروع المحروسة، بالسلام، وأشرف العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق، على أعمال نقل السكان وإزالة العقارات بمسار المحور الجارى تنفيذه، كما تم توفير وسائل لنقل متعلقات الأهالى لمدينة المحروسة.

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.